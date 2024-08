A atacante Jenni Hermoso tentou cessar a polêmica que cercou sua fala após o enfrentamento com o Brasil. Na ocasião, a jogadora espanhola afirmou que o Brasil "não jogava futebol". A Seleção Brasileira eliminou as atuais campeãs do mundo nas semifinais dos Jogos Olímpicos, após vitória por 4 a 2.