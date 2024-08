Os dois brasileiros na final do saltos no hipismo não conseguiram alcançar o pódio nesta terça-feira (6) em Paris. Stephan Barcha, com a Primavera, foi bem e ficou em quinto, perto de uma conquista olímpica. Já Rodrigo Pessoa, sobre o cavalo Major Tom, ficou sem posição definida já que, após duas penalizações, preferiu não completar o percurso.