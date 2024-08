As Olimpíadas de Paris se aproximam do fim e, para fechar com chave de ouro a competição, vem aí um dos eventos mais tradicionais dos Jogos: a maratona. O Brasil, no entanto, não terá representantes na prova nesta edição, após a desclassificação de Daniel Nascimento por doping — uma história bem diferente do que ocorreu há 20 anos.