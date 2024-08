Depois da atacante Jenni Hermoso, foi a vez da goleira espanhola Cata Coll se pronunciar sobre a derrota para o Brasil por 4 a 2 nesta terça-feira (6) pela semifinal das Olimpíadas de Paris. Em entrevista pós jogo, Coll admitiu que ficou incomodada com a postura das brasileiras ao longo do jogo. As informações são do ge.globo.