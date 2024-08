Isaquias Queiroz não escondeu a frustração após ficar em último lugar na final do C2-500m, prova em dupla da canoagem de velocidade, nesta quinta (8), em que competiu ao lado de Jacky Godman. Com o resultado, o canoísta não terá mais como ultrapassar a ginasta Rebeca Andrade no número de medalhas olímpicas na carreira.