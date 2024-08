Sem perder Notícia

Carol e Bárbara vencem holandesas e se classificam invictas para as oitavas no vôlei de praia das Olimpíadas

De virada, as brasileiras conseguiram a vitória sobre Katja Stam e Raisa Schoon por 2 sets a 1. Com o resultado, elas passam para a próxima fase como líderes do Grupo E

02/08/2024 - 13h51min