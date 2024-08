O Brasil terminou a Olimpíada de Paris sem conseguir bater o desejado recorde de medalhas dos Jogos de Tóquio. A delegação brasileira encerrou sua participação na França com 20 medalhas, três de ouro, sete de prata e 10 de bronze. Assim, finalizou as competições na 20ª posição no quadro de medalhas — melhor colocação entre países latino-americanos.