A ginasta norte-americana Simone Biles inscreveu um elemento inédito para as Olimpíadas de 2024. A inscrição foi oficializada nesta sexta-feira (26) pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Ela irá realizar a performance nas barras assimétricas em Paris e caso a complete corretamente, a série pode ser batizada com seu nome. Informações são do ge.