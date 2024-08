Destaques do dia Notícia

Resumo olímpico: Bia Ferreira garante medalha para o Brasil, mas em outras modalidades o cenário é diferente

Rafael Macedo no judô e Ana Sátila na canoagem slalom ficaram próximos do pódio. No tênis, os brasileiros se despediram em todos os torneios, enquanto no tênis de mesa a história vem sendo diferente

31/07/2024 - 18h14min