Após uma pausa na competição olímpica de surfe por causa das condições climáticas no Taiti, as oitavas de final femininas devem ser disputadas nesta quarta-feira (31). As brasileiras Luana Silva e Taina Hinckel se enfrentam em uma das provas, enquanto Tatiana Weston-Webb pega a norte-americana Caitlin Simmers.