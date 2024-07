Esperança de medalha para o Brasil, Gabriel Medina estreou com vitória na Olimpíada de Paris 2024. O tricampeão mundial venceu sua bateria com tranquilidade, confirmando seu histórico de boas performances nas poderosas ondas de Teahupo'o, no Taiti, onde está sendo disputado o surfe nos Jogos Olímpicos. João Chianca também levou a melhor em sua bateria, enquanto Filipe Toledo precisará passar pela repescagem para seguir vivo na competição.