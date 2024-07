Chance de pódio completo do Brasil e de medalha com gaúcha: o surfe nos Jogos Olímpicos de Paris

Em sua segunda participação, o surfe será a modalidade mais afastada de Paris. As provas serão no Taiti, a mais de 15 mil quilômetros da capital francesa. Os atletas perdem a convivência com os demais participantes na Vila Olímpica, mas isso não é necessariamente ruim para os brasileiros. Nas águas de Teahupoo, uma das melhores ondas do mundo, seis atletas do Brasil irão disputar a Olimpíada, com grandes possibilidades de medalhas para o país — em Tóquio, Italo Ferreira conquistou o ouro inédito.