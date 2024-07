Quando Rayssa Leal lutava pelo pódio no skate street feminino, neste domingo (28), os milhares de brasileiros presentes na Praça da Concorde vibravam quando as adversárias caíam. Presente nas arquibancadas, o skatista brasileiro Felipe Gustavo, 33 anos, pedia para os torcedores pararem. Segundo ele, esta não é a "vibe" do skate.