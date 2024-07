Está no ar a terceira edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foi a segunda-feira de Rafaela Silva e Kelvin Hoefler, que ficaram de fora do pódio. Os gaúchos Daniel Cargnin, do judô, e Guilherme Toldo, da esgrima, tiveram quedas precoces. Edição também projeta a terça-feira, com expectativa na ginástica artística feminina, basquete masculino, handebol feminino e natação.