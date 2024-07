Próximos passos Notícia

Após estreia com vitória, Seleção Brasileira mira no Japão nas Olimpíadas

Na vice-liderança do Grupo C, Brasil terá duelo forte contra as japonesas no próximo domingo. Pela fase inicial, equipe de Arthur Elias ainda duelará com a campeã mundial Espanha

26/07/2024 - 06h00min