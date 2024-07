O principal temor da França em relação às Olimpíadas é o risco de atentados terroristas. Na tarde desta terça-feira (23), a reportagem de ZH presenciou um momento de apreensão na região central de Paris. A quadra onde fica a estação de metrô Madeleine, a apenas 700 metros do Palácio do Eliseu, sede do governo francês, foi isolada pela polícia por alguns minutos devido a uma suspeita de bomba.