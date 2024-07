Aos 90 anos, Arci Kempner ainda sai de casa até o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, para praticar o tiro com arco. Não mais com a mesma constância da época em que foi atleta olímpica, mas com o mesmo espírito. Na Era dos superatletas, parece impossível alguém que pratique uma modalidade mais por lazer do que por competir dispute as Olimpíadas. Arci disputou.