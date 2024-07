Do absolutismo às Guerras, Olimpíadas 2024 serão uma aula de história a céu aberto

Pode parecer chocante, mas a skatista Rayssa Leal, 16 anos, fará suas manobras neste domingo (28) no mesmo local onde, há mais de 200 anos, um rei foi decapitado. Já Rodrigo Pessoa conduzirá o seu cavalo no mesmo palácio onde outro rei comandou com mãos de ferro a França absolutista por mais de 70 anos Já Marcus D'Almeida, candidato a medalha no tiro com arco, disparará suas flechadas em um jardim onde hoje descansam os restos mortais do imperador Napoleão Bonaparte.