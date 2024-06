Das mais tradicionais modalidades do Jogos Olímpicos, o judô contará na Olimpíada de Paris com cinco atletas da Sogipa. O clube gaúcho levará para França: Mayra Aguiar, Ketleyn Quadros, Daniel Cargnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves. Os atletas viverão momentos distintos durante as lutas no dojo francês. Isso pois têm experiências diferentes nesses tipos de competição.