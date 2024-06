Por volta das 14h30min de terça (28), o Rio Grande do Sul recebeu de volta o campeão dos 200m T64 no mundial de atletismo paralímpico. Wallison Fortes, 27 anos, desembarcou na Base Aérea de Canoas com a medalha de ouro no peito a vaga garantida para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O abraço no pai e na mãe que estavam lhe esperando foi reconfortante, principalmente pela tragédia que aconteceu enquanto ele esteve fora.