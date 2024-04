O Grêmio Náutico União recebeu nesta quarta (17) o Fórum Estadual de Formação Esportiva e contou com presenças importantes no cenário do esporte olímpico no Rio Grande do Sul e do Brasil. Lars Gael, medalhista olímpico e campeão mundial de vela, Emanuel Rego, campeão olímpico e mundial de vôlei de praia, e André Heller, campeão olímpico e mundial de vôlei, foram nomes que deram palestras para atletas do clube de Porto Alegre, mas também para de todo Estado.