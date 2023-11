A seleção brasileira de basquete falhou em sua tentativa de ir para os Jogos de Paris em 2024 pela Copa do Mundo e terá uma última chance para se garantir pela 15ª na história na competição, desta vez pelo Pré-Olímpico. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (27), na Casa de Basquete Patrick Baumann, em Mies, na Suíça, o país caiu no Torneio 2, em grupo ao lado de Camarões e Montenegro, cruzando com a chave A e com possível decisão de vaga com a Letônia, que será uma das sedes, em Riga, e terá a seu lado Geórgia e Filipinas.