Holger Rune surpreende Carlos Alcaraz e frustra festa espanhola em Barcelona

Holger Rune frustrou a expectativa da torcida espanhola, que lotou a Quadra Rafa Nadal para apoiar Carlos Alcaraz, que lutava neste domingo (20) pelo tricampeonato do ATP 500 de Barcelona. Com uma grande atuação, o dinamarquês de 21 anos e número 13 do mundo, marcou 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2 em 1h39min de partida.