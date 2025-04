Hugo Calderano fez história neste domingo (20). Em Macau, na China, ele venceu o chinês Li Shidong, número 1 do ranking mundial, e se sagrou campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. As parciais foram de 6/11, 11/7, 11/9, 11/4 e 11/5. Ele passou a ser o primeiro jogador fora da Ásia e da Europa a vencer a competição.

A campanha de Calderano foi perfeita. Na fase decisiva, ele venceu os três primeiros colocados do ranking. Nas quartas, o japonês Tomokazu Harimoto (3), na semifinal o chinês Wnag Chuqin (2) e na decisão o número 1, Li Shidong.

O título devolve ao carioca de 28 anos a confiança perdida após as derrotas na semifinal e na disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Como foi a final

Apoiada por um grande público, Li Shidong começou o jogo mostrando sua força. Com bolas muito profundas abriu rápida vantagem e fechou em 11 a 6.

No segundo set, Calderano mudou sua forma de atuar e passou a forçar mais o forehand do chinês, que não encontrou forma para segurar a reação do brasileiro, que fez 11 a 7 e empatou a final.

O terceiro set foi equilibrado até o 5 a 5. Mas Calderano assumiu a vantagem e fez 7 a 5. Li Shidong reagiu e virou para 9 a 7. Mas o brasileiro marcou quatro pontos seguidos, fez 11 a 9, e passou a liderar a partida.

Com um momento melhor na mesa, o brasileiro que chegou à Copa do Mundo como número 5 do ranking, atropelou o chinês e rapidamente fechou em 11 a 4, ficando a um set do título.

A quinta parcial iniciou com o brasileiro liderando em 5 a 1. Li Shidong reagiu e encostou em 5 a 4. Hugo Calderano pediu um tempo e na volta retomou as rédeas da partida e só cedeu mais um ponto, fechando em 11 a 5, para escrever a maior página da história do tênis de mesa do Brasil.

Veja os melhores momentos