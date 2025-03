Técnico do Cruzeiro usa trio Messi, Neymar e Mbappé para explicar que só talento não ganha taça

Leonardo Jardim explicou nesta quarta-feira como pretende armar o Cruzeiro para as importantes competições que começam já no fim de março. Com maratona por Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o comandante português recebe muita cobrança para armar um time extremamente ofensivo, mas usou grandes trios ofensivos para explicar que é necessário organização e que só talento não ganha título. A parceria entre Messi, Neymar e Mbappé, no Paris Saint-Germain, serviu para ele revelar suas ideias.