Santos faz parceria com casa de tintas sob auxílio de Neymar pai para reestruturar CT e a Vila

Neymar tem contrato somente até junho com o Santos, mas a promessa de revolucionar e modernizar o clube continua a todo vapor. Sob orientação e auxílio do pai do astro, o clube anunciou nesta quarta-feira uma parceria com empresa de tintas para reforma do CT Rei Pelé.

"Em uma ação de apoio ao esporte, a Anjo Tintas, uma das maiores empresas de tintas do Brasil, firmou parceria com o Santos FC e Neymar Pai e vai doar as tintas necessárias para a reforma do CT Rei Pelé e do estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro", informou o clube nesta quarta.

De acordo com o clube, mesmo com negociações avançadas para a construção de uma nova e ampla Vila Belmiro, com capacidade para 35 mil torcedores, a ação visa revitalizar o estádio além de espaços importantes para a formação de novos talentos, caso do CT Rei Pelé e dos alojamentos.

"Independentemente do futuro, é fundamental manter o patrimônio e modernizá-lo. O futebol evoluiu muito e as exigências são cada vez maiores em termos de infraestrutura. A chegada de mais um parceiro como a Anjo Tintas demonstra a força da marca Santos e a garantia de sucesso recíproco", comemorou o presidente Marcelo Teixeira.

O dirigente ressaltou, ainda, que as obras no Centro de Treinamento não visam somente o time profissional e que todas as categorias de base serão beneficiadas. Com ajuda de Neymar Pai, os vestiários já foram modernizados neste começo de ano.

"O Santos é um clube que sempre teve um papel fundamental na minha vida e na carreira do Neymar. Estamos fazendo algo especial para apoiar a base e preservar um patrimônio do futebol brasileiro", disse, orgulhoso, Neymar pai. Com carreira de destaque como gestor de futebol, ele tem seu nome envolvido como possível CEO de uma SAF santista no futuro.