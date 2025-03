Pedro Severino, atleta do Bragantino que sofreu acidente grave, deixa UTI e vai para quarto

Pedro Henrique Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino que sofreu um grave acidente de carro na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, deixou a UTI nesta segunda-feira, e foi transferido para o quarto. Segundo o Hospital Unimed Ribeirão Preto, o jovem tem quadro clínico estável e respira de maneira espontânea, sem a necessidade do uso de ventilação mecânica. Há aproximadamente duas semanas, ele havia sido submetido a uma traqueostomia.

"Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar", escreveu a unidade de saúde, em nota oficial.

O acidente de Severino gerou grande repercussão, principalmente após a gravidade do quadro inicial. Após a colisão com a traseira de um caminhão, o jogador foi internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), onde "a equipe médica chegou a abrir o protocolo para confirmação de morte encefálica", mas o procedimento foi interrompido após o atleta ter uma "crise de tosse", indicando atividade cerebral. Esse sinal positivo levou à transferência de Severino para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, em 6 de março.

No hospital de Ribeirão Preto, Severino passou por exames de imagem e foi submetido a um monitoramento intensivo, o que permitiu detectar "a atividade cerebral" e estabilizar seu quadro. A equipe médica continua realizando exames e acompanhando a evolução do atleta para ajustar os cuidados conforme necessário.

A investigação do acidente segue, com o motorista Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, afirmando ter "dormido ao volante", conforme depoimento à polícia. Ambos os motoristas passaram por testes de bafômetro, que resultaram negativos. A polícia prossegue com os procedimentos investigativos para esclarecer completamente o caso.