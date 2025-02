Zubeldía vai avaliar desgaste do elenco para enfrentar maratona de jogos do São Paulo

A maratona são-paulina tem início nesta quarta-feira contra o Mirassol, no Morumbis. No sábado, a equipe viaja até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino. Na sequência, o São Paulo vai realizar duas partidas em Brasília. No dia 10, uma segunda-feira, o adversário é a Inter de Limeira (em jogo adiado pela primeira rodada). Na quinta, é a vez de enfrentar o Velo Clube.

Na classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo tem uma posição até certo ponto confortável, apesar do revés para o Santos no sábado. Mesmo com uma partida a menos, o time lidera o Grupo C com dez pontos. Em cinco rodadas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Novorizontino vem em sem segundo lugar na chave e contabiliza nove pontos. Na terceira colocação está o Noroeste (6), seguido do lanterna Água Santa.