Bruno Fernandes rejeita oferta milionária do Al Hilal e permanece no Manchester United

O jogador português Bruno Fernandes decidiu esticar a sua permanência no futebol inglês. Alvo de uma oferta milionária do Al Hilal, o meiocampista decidiu nesta terça-feira rejeitar uma transferência para a Arábia Saudita.

O time árabe, que integra o Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa ao lado de Real Madrid, RB Salzburg e Pachuca, teria feito uma oferta na casa dos 100 milhões de libras (pouco mais de R$ 765 milhões), segundo o jornal inglês The Mirror.

A recusa do atleta pesou por dois motivos. O primeiro foi lado pessoal, já que a família não quis deixar a Inglaterra. Outro ponto que contribuiu para que o português tomasse a decisão de permanecer foi o lado esportivo, já que ele deseja continuar atuando em alto nível.

Com a decisão, o técnico Rubem Amorim vai ter no seu compatriota um aliado diante da missão de cumprir uma temporada satisfatória à frente do Manchester United.