Donos do Pornhub suspendem acesso na França em protesto contra demandas legais

Visitantes na França dos sites Pornhub e Youporn, operados pela empresa matriz Aylo, serão recebidos a partir de quarta-feira (4) com uma mensagem que denuncia os requisitos de verificação de idade, informou a empresa.

Com esta mensagem, a Aylo "está se comunicando diretamente com o povo francês para informá-lo sobre o quão perigosa, potencialmente invasiva da privacidade e ineficaz é a lei francesa", disse Solomon Friedman, da Ethical Capital Partners, proprietária da Aylo, a repórteres em uma videochamada nesta terça-feira (3).

O governo francês começou a implementar gradualmente, este ano, requisitos para que todos os sites adultos exijam que os usuários confirmem sua idade com informações como cartão de crédito ou documento de identidade.

Para preservar a privacidade, as operadoras devem oferecer uma opção técnica de dupla identificação que impeça as próprias plataformas de verem as informações pessoais dos usuários.