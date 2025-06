Lula não descarta desvinculação de benefícios a salário mínimo e eleva expectativa sobre pacote

Em entrevista coletiva que ainda está ocorrendo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não descartou de cara a possibilidade de desvincular os benefícios previdenciários da regra de reajuste real do salário mínimo e dos pisos de saúde e educação. Perguntado objetivamente sobre sua posição a respeito, disse que não se manifestaria sobre um pacote do qual ainda não conhece o conteúdo.

Quase imediatamente, o dólar inverteu a trajetória de alta que antecedia a manifestação presidencial, refletindo a expectativa de que o pacote traga, mesmo, medidas estruturais de redução do gasto público. Em dezembro passado, quando a equipe econômica havia incluído a possibilidade no pacote que frustrou o mercado, Lula fez questão de descartar essa possibilidade antes do anúncio do conjunto de medidas.

Depois de atingir a máxima de R$ 5,771 pela manhã, o dólar agora é cotado a R$ 5,652, abaixo do fechamento do dia anterior. Ao ser indagado sobre eventual "erro" no decreto que elevou o IOF, Lula afirmou:

— Não houve erro, não. Em nenhum momento o companheiro Haddad (Fernando, ministro da Fazenda) teve qualquer problema para rediscutir isso. Se tem uma ideia melhor, vamos discutir.

Lula disse que o martelo será batido depois de almoço no Palácio da Alvorada com Haddad, líderes do governo e presidentes da Câmara e do Senado, previsto para as 13h. No final da entrevista, o presidente voltou a citar uma nova estimativa da Fazenda de que o conjunto de incentivos e benefícios fiscais – o chamado custo tributário – chegou a R$ 800 bilhões por ano.

— Não pode ser assim. Com muita sinceridade, em algum momento teremos de sentar, não como governo, mas como sociedade, e definir que tipo de país queremos construir para o futuro. Do jeito que as coisas estão, fica impossível fazer políticas para melhorar a qualidade de vida das pessoas deserdadas – discursou Lula.

Mesmo assim, ao menos até essa atualização, quase meia hora depois do final da entrevista, o dólar não voltou a subir. Ao contrário, aprofundou a queda para a faixa de 0,55%.