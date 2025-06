Contrato de trecho da duplicação da BR-290 é rescindido

Em alguns trechos, só viadutos foram construídos até agora. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após anos de indefinição, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) rescindiu o contrato do lote dois da duplicação da BR-290, entre Arroio dos Ratos e Butiá. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (3).

Os serviços em 30 quilômetros da rodovia eram de responsabilidade do consórcio formado pelas empresas Toniolo Busnello, EC Brasil e Etel. Agora, o Dnit deverá oferecer o término da obra à segunda colocada na licitação, a empresa Trier.

A construtora já atua nos lotes três e quatro da duplicação. Os 27 quilômetros do trecho 3, entre Butiá e Minas do Leão, deverão ser finalizados no ano que vem. Dos 29 quilômetros do lote 4, que vai de Minas do Leão a Pantano Grande, 14 estão em uso, e mais sete serão entregues em 2025.

A duplicação como um todo ainda precisa de aproximadamente R$ 800 milhões de investimento. Os trabalhos nos 115 quilômetros começaram em 2014 e deveriam ter sido originalmente entregues em 2017, ao custo de R$ 583,55 milhões.

Outro entrave envolve o lote 1, entre Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos. As construtoras responsáveis pela obra desistiram da construção. O Dnit ainda não decidiu se realizará uma nova licitação ou se irá ofertar o serviço às demais empresas que participaram da disputa.

Além disso, a autarquia precisa tratar da transferência de famílias indígenas. Uma área de 300 hectares tem de ser adquirida pelo governo federal antes que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizem o começo das obras.

Numa projeção otimista, o lote 1 passaria a ter obras no segundo semestre de 2026. Serão necessários 24 meses de trabalhos ininterruptos para que o trecho de 30 quilômetros seja concluído.

Historicamente, as obras públicas enfrentam falta de recursos ao longo dos anos. Por isso, a duplicação do lote 1 só poderá ser entregue em 2029. Em agosto de 2024, o presidente Lula prometeu entregar a obra até o fim do seu mandato, em dezembro de 2026.

Concessão

Uma corrida contra o tempo foi aberta na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que a BR-116, a BR-290, a BR-392 e a BR-158 ganhem novos pedágios a partir do ano que vem. Uma força-tarefa foi montada para garantir a realização do leilão em 2025. A publicação do edital é aguardada para o segundo semestre. Já o leilão é previsto para ocorrer em dezembro.

Idealizado no governo Bolsonaro em 2020, o projeto indicava que o grupo que vencesse a concorrência precisaria investir R$ 4,40 bilhões durante 30 anos. O trecho a ser concedido somava 674,10 quilômetros de extensão.

O estudo foi apresentado em 2022 e previa a construção de 13 novas praças físicas de pedágio. A tarifa em trechos de pista simples seria de R$ 11,54 para carros. Já nas rodovias com pista dupla, o montante para estes veículos poderia chegar a R$ 16,15. Os valores são equivalentes a cada 100 quilômetros.