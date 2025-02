WSL chega ao Oriente Médio pela primeira vez; veja como será a etapa na piscina

Etapa será realizada a partir de sexta-feira (14). Divulgação / Kelly Slater Waves

A World Surf League (WSL) desembarca nos Emirados Árabes Unidos pela primeira vez nesta sexta-feira (14). Abu Dhabi receberá a segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe pela primeira vez, no que é também a estreia do Oriente Médio no campeonato da modalidade.

Com a tecnologia Kelly Slater Waves, a piscina de Abu Dhabi é uma versão evoluída do Surf Ranch, em Lemore, na Califórnia. A etapa tem fatos curiosos.

Leia Mais Italo Ferreira e Ian Gouveia caem nas semifinais da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe

A piscina tem a onda artificial mais longa do mundo e é a primeira com ondas de água salgada do planeta.

— Eu surfei centenas de ondas incríveis em todo o mundo e esta em Abu Dhabi se compara bem a algumas das melhores ondas do planeta — disse Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial de surfe.

Mas como transformar uma piscina em águas com ondas? A tecnologia utilizada pelos criadores do local é com um hidrofólio, parcialmente submerso e com conexões a vagões (como os de trens). A "lâmina", com peso de 100 toneladas, é puxada por um cabo a uma velocidade de aproximadamente 30 km/h.

As seções da onda são formadas pelos contornos variados do fundo da piscina. Esse fato permite que as ondas quebrem para a direita ou para a esquerda, conforme a movimentação do hidrofólio.