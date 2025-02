O confronto entre Vasco x Botafogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, será às 18h30min deste domingo (23). A partida ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro. O clássico pode render vaga a um dos times na semifinal da Taça Guanabara .

Com 14 pontos, o Vasco ocupa a quarta posição e precisa da vitória para não depender de resultados paralelos para avançar à semifinal. Com um ponto a menos, o Botafogo precisa vencer o clássico e torce por um tropeço do Madureira ou do Fluminense para terminar entre os quatro melhores.