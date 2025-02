A segunda fase da Copa do Brasil se estende de 5 a 12 de março. Veja, abaixo, os confrontos que já estão definidos . As datas e horários dos jogos ainda serão confirmados.

A nova etapa da competição ocorre também com jogo único. A partida é sediada na casa da equipe com posição inferior no ranking da CBF. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.