Caxias vence o Dourados-MS, avança na Copa do Brasil e fatura R$ 1 milhão

O Caxias superou o calor, o campo pesado e a longa viagem até o Mato Grosso do Sul para avançar na Copa do Brasil. O time grená venceu, por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (26), o Dourados-MS, no Douradão e faturou mais R$ 1 milhão. Os dois gols foram marcado pelo meia Tomas Bastos.

Com a classificação, o time grená disputa a partida única da segunda fase no Estádio Centenário diante do Águia de Marabá-PA ou Fluminense, que jogam ainda nesta quarta-feira, às 19h30min. No sábado, às 21h30min, o Caxias encara o Inter, no jogo de volta da semifinal do Gauchão.

Primeiro tempo

Caxias encontrou dificuldades no primeiro tempo. Vitor Soccol / SER Caxias,Divulgação

A partida começou com os dois times buscando o ataque. A primeira finalização do jogo aconteceu logo no minuto inicial. Flaviano, do Dourados-MS, arriscou de longe, sem maiores sustos ao goleiro Victor Golas.

Mesmo com um gramado duro, a resposta do Caxias saiu imediatamente aos três minutos. Tomas Bastos cobrou escanteio na área e a defesa do Dourados-MS se atrapalhou para afastar. Welder fez o gol, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos três minutos, o Caxias pediu pênalti após a bola bater no braço do jogador adversário.

O Dourados-MS também tentava. Aos quatro minutos, Carlinhos pegou a sobra na frente da área e finalizou para Victor Golas agarrar firme. Depois, foi a vez do time grená. Aos seis minutos, Ronei cruzou na área e Richard cabeceou para defesa firme do goleiro adversário. Um minuto depois, de novo o Caxias assustou. Richard passou pelo goleiro Felipe e finalizou por cima do gol. Quase o placar foi aberto. Essa foi a principal chance do primeiro tempo.

Após um início aberto, o jogo caiu de intensidade, perdeu qualidade e as oportunidades demoraram a reaparecer. Aos 33, Júnior Prego até tentou de longa distância, mas a bola passou longe do gol de Victor Golas. Aos 37, Kelvyn cruzou e Calyson bateu de perna esquerda, por cima do gol.

Aos 45 minutos, o Caxias saiu jogando errado. Adson fez o passe para Hippolito, que finalizou e o goleiro Victor Golas espalmou para escanteio. Fim do primeiro tempo: 0 a 0.

Faz o pix

Tomas Bastos fez os dois gols da vitória grená. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Dourados começou melhor o segundo tempo. O time do Mato Grosso do Sul tinha mais volume ofensivo e dificultava as ações do Caxias. Aos oito minutos, troca de passes entre Flaviano e Adson resultou em finalização e a bola passando perto da trave do goleiro Victor Golas.

Com a queda de rendimento e a dificuldade do Caxias no começo do segundo tempo, o técnico Luizinho Vieira fez a primeira mudança aos 13 minutos. Gabriel Lima entrou na vaga de Richard.

E na primeira participação dele, saiu algo bom. Aos 17 minutos, Gabriel Lima fez o passe para Welder dentro da área. O atacante, driblou o goleiro, finalizou e o zagueiro colocou a mão na bola. Na cobrança, de perna esquerda, no canto direito, o meia Tomas Bastos bateu, deslocou o goleiro, e fez 1 a 0 pro Caxias.

A equipe grená melhorou a partir do gol. Aos 24, Pedro Cuiabá invadiu a área, finalizou e o goleiro Felipe defendeu. O Dourados tentou o empate aos 31. Vilela cruzou e Flaviano chutou para defesa do goleiro Victor Golas. Aos 38, Túlio Renan cruzou e Gabriel Barcos cabeceou perto do travessão. Mesmo com as tentativas do adversário, o Caxias confirmou a classificação e ainda ampliou com o segundo gol de Tomas Bastos. Aos 49, Gabriel Lima encarou a marcação e fez o passe para o meia, que finalizou, dentro da área, para o fundo da rede. Fim de jogo: Dourados-MS 0x2 Caxias.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 1ª fase - jogo único

Dourados-MS 0x2 Caxias

Data: 26/02/2025 (quarta-feira)

Local: estádio Douradão, em Dourados-MS

Dourados-MS

Felipe; Léo Júnior, Roger, Thiago Moura e Carlinhos (Sapeka, 20/2º); Hippolito (João Mariano, 36/2º), Adson e Diego Rosa (Igor Vilela, 29/2º); Flaviano (Túlio Renan, 36/2º), Júnior Prego e Bahia (Gabriel Barcos, 29/2º). Técnico: Ito Roque

Caxias

Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Paulinho, 33/2º), Vini Guedes (Mantuan, 33/º) e Tomas Bastos; Calyson, Richard (Gabriel Lima, 13/2º) e Welder (Iago, 22/2º). Técnico: Luizinho Vieira

Arbitragem

Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro será Everton Moreira Prates.

Cartões amarelos: Carlinhos (D), Vini Guedes, Lucas Cunha, Pedro Cuiabá, Mantuan, Tomas Bastos (C)

Gol: Tomas Bastos, aos 19 minutos e aos 49 do do segundo tempo (C)