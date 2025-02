Kings League Brasil: Neymar e outros donos montam times para o torneio; veja como funciona

Neymar, Kaká e influenciadores na Kings League Brasil. Kings League Brasil / Reprodução

Está quase tudo pronto para a Kings League Brasil começar. Os 10 times que vão disputar o torneio já selecionaram os jogadores. A disputa deve ocorrer a partir da segunda metade de março, em uma arena que será montada em Guarulhos, São Paulo.

Com Neymar, Gaules, Jonvlogs e outras celebridades como donos dos times, a Kings League Brasil tem tudo para repetir o sucesso da versão original, criada pelo ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué.

Kaká, campeão mundial em 2002 e melhor do mundo em 2007, será o presidente da Kings League Brasil. Os sucessos recentes dos brasileiros nos torneios internacionais fizeram com que a liga chegasse ao país.

A ideia é de que a maioria dos jogos ocorram às segundas-feiras, com cinco partidas disputadas no mesmo dia. Os duelos serão disputados das 17h até as 21h.

Detalhes sobre ingressos para os eventos e transmissões devem ser divulgados nos próximos dias.

Conheça as equipes, os donos e os jogadores selecionados

Na segunda-feira (24), ocorreu o draft da Kings League Brasil. O evento contou com a presença dos donos das equipes, que selecionaram os jogadores que vão disputar o campeonato.

Cada time será formado por 10 atletas que foram selecionados no draft, além de três convidados, que podem ser ex-jogadores e influenciadores. Zé Roberto e André Santos, que brilharam no futebol europeu, estão confirmados no torneio, por exemplo.

Furia

Presidentes: Neymar (jogador do Santos e da Seleção Brasileira) e Cris Guedes (influenciador e amigo de Neymar)

Neymar (jogador do Santos e da Seleção Brasileira) e Cris Guedes (influenciador e amigo de Neymar) Jogadores selecionados: Matheus dos Santos, Victor Hugo, João Pelegrini, Guilherme Monagatti, Gabriel Pastuch, Ryan Lima, Caio Carvalho, Murillo Donato, Mateus, Andrey Wurthmann

Matheus dos Santos, Victor Hugo, João Pelegrini, Guilherme Monagatti, Gabriel Pastuch, Ryan Lima, Caio Carvalho, Murillo Donato, Mateus, Andrey Wurthmann Convidados: Lipão, Leleti e Jeffinho

Fluxo

Presidentes: Cerol e Nobru (influenciadores e donos da organização de eSports Fluxo)

Cerol e Nobru (influenciadores e donos da organização de eSports Fluxo) Jogadores selecionados: Vinicius Almeida, Vinicius Alexandre, Victor Martins, Gabriel de Souza, Caio Sanchez, Julio, Sergio Filho, Murillo Menetti, Thiago Leandro, Tiago

Vinicius Almeida, Vinicius Alexandre, Victor Martins, Gabriel de Souza, Caio Sanchez, Julio, Sergio Filho, Murillo Menetti, Thiago Leandro, Tiago Convidado: Zé Roberto

Nyvelados

Presidente: Nyvi Estephan (influenciadora digital)

Nyvi Estephan (influenciadora digital) Jogadores selecionados : Ivo Alves, Breno Arantes, Bruno dos Santos, Matheus Neres, Gustavo Simon, Nicolas Barutti, Caio Garcia, Bruno Mendes, Vinicius Miranda, Renan Crespo

: Ivo Alves, Breno Arantes, Bruno dos Santos, Matheus Neres, Gustavo Simon, Nicolas Barutti, Caio Garcia, Bruno Mendes, Vinicius Miranda, Renan Crespo Convidado: André Santos

Dendele

Presidentes: Paulinho "o Loko" e Luqueta (influenciadores digitais de videogames)

Paulinho "o Loko" e Luqueta (influenciadores digitais de videogames) Jogadores selecionados : Rubens Magalhães, Guilherme da Silva, Tales, Gabriel da Silva, Renan Assumpção, Mathias Tintino, Vinicius Souza, Breno Teresin, Maicon, Flavio Leandro

: Rubens Magalhães, Guilherme da Silva, Tales, Gabriel da Silva, Renan Assumpção, Mathias Tintino, Vinicius Souza, Breno Teresin, Maicon, Flavio Leandro Convidados: ainda não foram anunciados

Desimpedidos

Presidentes: Toguro e Yuri 22 (influenciadores digitais)

Toguro e Yuri 22 (influenciadores digitais) Jogadores selecionados : João Pedro, Gabriel Menoci, Marcello Silva Júnior, Lucas Donadi, Fernando da Silva, Luis Felipe De Almeida, Guilherme Bernardinello, Vitão, Gustavo Henrique, Carlos Eduardo José

: João Pedro, Gabriel Menoci, Marcello Silva Júnior, Lucas Donadi, Fernando da Silva, Luis Felipe De Almeida, Guilherme Bernardinello, Vitão, Gustavo Henrique, Carlos Eduardo José Convidados: ainda não foram anunciados

Funkbol

Presidentes: Kond (fundados da Kondzila), Michel Elias (influenciador e humorista) e MC Hariel (cantor)

Kond (fundados da Kondzila), Michel Elias (influenciador e humorista) e MC Hariel (cantor) Jogadores selecionados : Douglas Gurgel, Luiz Paulo Souza, Jhonatas Goes, Thiago Nascimento, Flávio Stockunas, Odlanier Mádier, Bruno Maia, Marcelo Silva, Vitor Garrido, Guilherme Barros

: Douglas Gurgel, Luiz Paulo Souza, Jhonatas Goes, Thiago Nascimento, Flávio Stockunas, Odlanier Mádier, Bruno Maia, Marcelo Silva, Vitor Garrido, Guilherme Barros Convidados: Beto, Rodrigo Rocha e Luiz Felipe

G3X

Presidentes: Gaules (influenciador de videogames) e Kelvin Oliveira (jogador e melhor do mundo da Kings League)

Gaules (influenciador de videogames) e (jogador e melhor do mundo da Kings League) Jogadores selecionados: Wembley Luiz, Kenu Gonçalves, Victor Melo, Igor Resende, Luiz Galindo Neto, Felipe Cassiano, Nikolas Oliveira, Lucas Silva, Bruno Agnello, Gabriel Dias

Wembley Luiz, Kenu Gonçalves, Victor Melo, Igor Resende, Luiz Galindo Neto, Felipe Cassiano, Nikolas Oliveira, Lucas Silva, Bruno Agnello, Gabriel Dias Convidados: Andreas, Kelvin Oliveira e Rufino

Capim FC

Presidentes: Jonvlogs e Luva de Pedreiro (influenciadores digitais)

Jonvlogs e Luva de Pedreiro (influenciadores digitais) Jogadores selecionados : Maicon Santos, Gabriel Medeiros, David Lira, Henry Hatakeyama, Kleber Barreto, Yan Graça, Joao Vitor Regos, Victor Cucio esteves, Victor Florio, André

: Maicon Santos, Gabriel Medeiros, David Lira, Henry Hatakeyama, Kleber Barreto, Yan Graça, Joao Vitor Regos, Victor Cucio esteves, Victor Florio, André Convidados: Barata, Lucaneta e Negão

Loud

Presidentes: Coringa (influenciador digital)

Coringa (influenciador digital) Jogadores selecionados: Lucas Henrique, Higor da Costa, Lucas dos Anjos, Julio Rodrigues, Josué Dos Santos, Matheus Lisboa, Luis Henrique De Simoni, Kelvis Nunes Santos, Nathan Lucas e Gabriel

Lucas Henrique, Higor da Costa, Lucas dos Anjos, Julio Rodrigues, Josué Dos Santos, Matheus Lisboa, Luis Henrique De Simoni, Kelvis Nunes Santos, Nathan Lucas e Gabriel Convidados: ainda não foram anunciados

Real Elite

Presidentes: Ludmilla (cantora) e O Estagiário (influenciador)

Ludmilla (cantora) e O Estagiário (influenciador) Jogadores selecionados : Matheus Bueno, Marlon Ribas, Gustavo Rocha, João Fenato, Andrey Profeta, Gabriel Lisboa, Eduardo Andrade, Lucas Nascimento Zanizzelo, Isaque Sander e Lucas Anceloti

: Matheus Bueno, Marlon Ribas, Gustavo Rocha, João Fenato, Andrey Profeta, Gabriel Lisboa, Eduardo Andrade, Lucas Nascimento Zanizzelo, Isaque Sander e Lucas Anceloti Convidados: Davi Ilario, Wellington Rodrigues e Juninho Antunes

As regras da Kings League

Os jogos são disputados em dois tempos de 20 minutos, em campo de futebol 7. A partida começa com um atleta de linha e um goleiro para cada lado, no modelo conhecido como X1. A cada minuto, um atleta entra em campo até ter sete de cada lado.

Os treinadores têm arma secretas que deixam os duelos mais interessantes. O pênalti do presidente, o gol dobrado e uma carta capaz de expulsar um jogador por determinado período são algumas das atrações.

Nos últimos dois minutos, mais diferenças. No primeiro tempo, um dado é jogado e ele define quantos jogadores vão se enfrentar nos minutos finais. No segundo tempo, os gols valem dobrado.