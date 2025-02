Fluminense vence Sesc RJ Flamengo e entra no G-4 da Superliga feminina de vôlei

Amanda Campos (C) foi o grande nome da vitória do Fluminense. Mailson Santana / Fluminense FC/Divulgação

Pela quarta vez na temporada 2024-25 do vôlei brasileiro, Sesc RJ Flamengo e Fluminense entraram em quadra nesta sexta-feira (31) para a disputa de um dos mais tradicionais clássicos do esporte nacional. Com atuação segura, o Tricolor venceu por 3 a 0, parciais de 26/24, 25/20 e 25/21, após uma hora e 31 minutos de partida no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Esta foi o quarto Fla-Flu seguido em que o time comandado por Guilherme Schmitz deixou a quadra vitorioso, dois pelo Campeonato Carioca, no qual conquistou o título, e dois pela Superliga, competição em que passou a ocupar a quarta colocação, tirando o rival desse grupo.

A partida começou com o Sesc RJ Flamengo dominante e perto da vitória na primeira parcial, quando liderou em 24/21, mas não conseguiu pontuar em uma sequência de saques da central Lara, do Fluminense, que fechou em 26/24, com a ponta Amanda Campos e a oposta Ariane se destacando nos contra-ataques.

O segundo set foi controlado pelo Fluminense, que marcou 25 a 20 após ataque de Amanda Campos. O Sesc RJ Flamengo buscou reagir e começou o terceiro set marcando 4 a 0. Mas as tricolores reagiram e conseguiram a vitória por 25 a 21, com Ariane marcando o ponto decisivo.

Com 17 acertos, Amanda Campos foi a maior pontuadora do Fluminense, que chegou à sua 11ª vitória em 16 rodadas. Ariane terminou com 14 pontos, enquanto a oposta Edinara, do Flamengo, finalizou com 18.