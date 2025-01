Emanuel projeta comitê como liderança e fala em "levar o brilho do esporte olímpico para todas as esferas"

Ex-atleta destacou papel de líder da entidade para desenvolvimento do esporte no país. Guito Moreto / COB/Divulgação

A nova diretoria do Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi empossada e trabalha desde o dia 15 de janeiro. E além de novas presenças nos cargos de liderança, ideias de renovação estão sendo implementadas.

Um dos novos nomes é Emanuel Rego, novo diretor-geral da entidade. Ele é dono de três medalhas olímpicas no vôlei de praia, uma delas a se ouro em Atenas 2004. No Rio de Janeiro, durante a celebração de posse da nova diretoria, realizada na quinta-feira (30), ele conversou com a reportagem de Zero Hora e falou sobre algumas ideias que serão levadas a partir de agora.

Como estão sendo esses primeiros dias da nova gestão?

É um movimento novo. Nós, do sistema esportivo, estamos nos acostumando. Marco Laporta e Yane Marques trazem uma mensagem de mudança, de leveza, de várias áreas do esporte, vários entes, estão com uma expectativa grande e nós na gestão também temos essa expectativa e todos estamos felizes de fazer (parte) de um momento diferente no Comitê Olímpico do Brasil.

Para quem está acompanhando o movimento olímpico brasileiro há anos, Marco Laporta e Yane Marques parecem que dividirão protagonismo, algo que não estava ocorrendo nas últimas gestões. Essa é a ideia, uma divisão de tarefas?

Eu tenho uma visão muito clara de que eles se complementam. Tivemos duas reuniões de trabalho, com as confederações e com as comissão de atletas, onde estavam presentes todos os 52 membros da Assembleia (Geral) do COB e nessas reuniões todos se misturaram. Antes ficava de um lado confederações e de outro atletas e agora com essa nova disposição já teve uma interação. Já discutiram questões não só do seu esporte, mas do esporte olímpico em geral e acho que essa mudança, aos poucos, vai ser adaptada e eu acredito que nos temos um viés de COB muito mais colaborativo, muito mais aberto para ser uma liderança em outras esferas junto com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Comitê Paralímpico do Brasil (CPC) e que tem aspectos em comum, que temos que lutar, como a Lei de Incentivo ao Esporte, que é um tema muito importante, teremos a Lei das Bets (casas de apostas). Então temos muitos temas que nós podemos estar unidos para melhorar o esporte em geral, para poder pensar em uma nação esportiva.

A relação com as confederações será um pouco diferente, com a ideia do Top COB, programa que irá permitir a elas o acesso a recursos do próprio comitê, para que não fiquem dependentes apenas do repasse de leis, como a das loterias. É dar mais independência a elas?

A ideia é levar o brilho do esporte olímpico para todas as esferas. O COB depende das confederações para executar e chegar nos atletas, como cooperação mútua para treinamentos fora do Brasil, atletas que estejam aqui com comissões técnicas boas. Essa interação sempre vai existir, financeira e técnica. Acredito até que a técnica seja mais importante para almejar os nossos objetivos de em quatro anos preparar bem os atletas para chegar nas missões (competições como Jogos Olímpicos e Pan-Americanos) e também preparar o desenvolvimento de novos atletas. Então essa questão financeira vai ficar com a gestão, a governança e a transparência de cada uma (confederação) e isso já vem melhorando.

E a ideia apresentada de o Brasil ser uma nação esportiva para almejar ser uma potência olímpica. Como isso será viabilizado?