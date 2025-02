Conheça as histórias e origem dos nomes dos times do Gauchão

Avenida

Fundado em 1944, o Esporte Clube Avenida surgiu no bairro Várzea por um grupo de jovens, muitos deles oriundos do Futebol Clube Santa Cruz, o principal time da cidade na época.

O nome que hoje é sinônimo de esportividade tem uma origem curiosa, ligada diretamente à geografia local.

Ypiranga

O patriotismo de um grupo apaixonado por futebol serviu como caminho para a criação do Ypiranga Futebol Clube em 1924.

Inspirados em um trecho do Hino Nacional brasileiro, os 20 fundadores do clube — que seriam 24 mais tarde — decidiram criar uma equipe para rivalizar com o Ítalo-Brasileiro, até então o único time da cidade de Erechim.

Caxias

Fundado em 10 de abril de 1935, com o nome de Grêmio Esportivo Flamengo, o clube já se uniu ao Juventude no passado e formou a Associação Caxias de Futebol.

Após o fim da união, empresários de Caxias do Sul decidiram financiar o time com uma condição: o nome da cidade deveria estar no clube.

Monsoon

Estreante no Campeonato Gaúcho em 2025, o Monsoon Futebol Clube chegou à elite estadual em apenas três anos de existência. Além da curta trajetória no futebol profissional, a equipe chama a atenção pelo nome inusitado para a língua portuguesa.

Criado em novembro de 2021, o clube faz parte do grupo Monsoon Venture Partners, que investe, entre outras coisas, em futebol.

São Luiz

Em 1938, o professor Angelino Alves dos Santos decidiu fundar um time de futebol em Ijuí para conciliar a prática esportiva e os estudos de jovens da cidade.

Tudo começou nas dependências do salão São Luiz, que ficava localizado ao lado da Igreja da Matriz e serviu de inspiração para o nome da agremiação.

Brasil de Pelotas

A história do Grêmio Esportivo Brasil remonta ao início do século 20, quando foi criado o Sport Club Cruzeiro do Sul, fundado por funcionários de uma cervejaria local. Com o passar dos anos, houve uma separação e, em 1911, nasceu o clube.

Guarany de Bagé

Fundado em 1907, o Guarany Futebol Clube de Bagé nasceu com a intenção de representar a cidade e região no cenário esportivo. Criado por um grupo de jovens entusiastas do futebol, o clube já foi campeão do Gauchão duas vezes.

Pelotas

Há 116 anos, a fusão de dois times de futebol resultou no nascimento de um dos clubes mais tradicionais do futebol gaúcho: o Esporte Clube Pelotas.

O nome faz referência ao município da Zona Sul do Estado, já que os seus fundadores acreditavam que a cidade merecia um time que estivesse à altura da cidade.

Juventude

O Juventude nasceu da ideia de um grupo de amigos que se reuniam para jogar futebol. O nome do clube reflete essa origem, já que todos os fundadores eram, de fato, jovens.

São José

O Esporte Clube São José surgiu em 1913, quando alunos do Colégio São José, de Porto Alegre, decidiram sair dos campinhos escolares e ir para os gramados profissionais.

Desde o início, a empreitada contou com o incentivo da instituição, que tinha o intuito de manter os estudantes próximos da comunidade católica.

Inter

O Sport Club Internacional, fundado em 1909, carrega em seu nome a ideia de inclusão e acolhimento. A escolha do nome do Inter reflete a visão de criar uma equipe que aceitasse jogadores e torcedores de todas as nacionalidades.

Grêmio

Em 1903, Cândido Dias da Silva emprestou sua bola de futebol para o andamento de uma partida em Porto Alegre. Em troca, ele buscou aprender sobre os processos para fundar um clube. Poucos dias depois, nascia o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

No dicionário, o termo Grêmio pode ser utilizado para designar uma comunidade com interesse comum. No futebol, a palavra remete ao tricolor gaúcho.