Chiefs são confirmados para o jogo da NFL no Brasil em 2025

Patrick Mahomes estará no Brasil neste ano. Chandan Khanna / AFP

O principal rosto da NFL na atualidade estará no Brasil, no dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O quarterback Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs foram confirmados, nesta quarta-feira (14), como adversários do Los Angeles Chargers.

A franquia da Califórnia foi anunciada como mandante do segundo jogo da história da NFL no Brasil, em fevereiro deste ano. Após especulações de adversários, os Chiefs surgiram como favoritos, sendo uma surpresa, visto que as equipes são rivais.

Leia Mais Chargers no Brasil: conheça a franquia que será mandante de jogo da NFL em São Paulo

A NFL não costuma fazer jogos fora dos EUA entre times que atuam na mesma divisão. No entanto, o Brasil é um dos mercados mais atrativos da liga de futebol americano, o que ajudou na construção desse confronto. A partida será transmitida pelo YouTube para o mundo inteiro e de graça.

A franquia de Kansas City é a atual vice-campeã do Super Bowl, sendo derrotada pelo Philadelphia Eagles. Este time que, em setembro de 2024, esteve em campo na Arena do Corinthians, no primeiro jogo realizado no Brasil, e venceu o Green Bay Packers.

Os Eagles farão o jogo de estreia da temporada, no dia 4 de setembro, uma quinta, enfrentando o Dallas Cowboys.

Situação dos ingressos para o jogo no Brasil

Ingressos para o jogo ainda não estão disponíveis. Mas a NFL disponibilizou um link para os fãs acompanharem as novidades sobre as vendas.

Após o anúncio dos Chiefs, a NFL deve divulgar o cronograma de vendas. No ano passado, as entradas começaram a ser comercializados em junho.

A procura foi grande e os ingressos se esgotaram rapidamente. Primeiro deve ocorrer uma pré-venda para clientes com cartão XP, que é a patrocinadora oficial do evento. Depois serão disponibilizadas entradas para o público em geral.

Outros jogos fora dos EUA