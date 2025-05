Incêndio florestal deixa dois mortos e força retirada de mil pessoas no Canadá

Um grande incêndio florestal no centro do Canadá causou a morte de duas pessoas , informou a polícia local nesta quarta-feira (14). Além disso, mil precisaram deixar suas casas.

Chris Hastie, da Real Polícia Montada do Canadá, declarou aos jornalistas que as autoridades "tinham conhecimento de que estas pessoas (que morreram) tinham ficado presas no incêndio".

Ordens de evacuação

— As condições são obviamente muito difíceis — afirmou Kristin Hayward, do Serviço de Incêndios Florestais de Manitoba, fazendo referência ao tempo quente e seco.

Atualmente, há 92 incêndios ativos no Canadá, que incluem as províncias de Columbia Britânica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontario.

As autoridades advertem que a temporada de incêndios florestais no centro e no oeste do Canadá pode ser mais intensa que o normal devido à seca que atinge várias regiões do país.