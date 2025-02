CBF demite Seneme e cria comitê para comandar a arbitragem

A CBF anunciou nesta quinta-feira (13) a saída de Wilson Luiz Seneme do comando da arbitragem do futebol brasileiro. A gestão será feita agora por um comitê, que contará também com consultores internacionais.

O chamado Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais contará com dois estrangeiros. São eles o argentino Néstor Pitana e o italiano Nicola Rizolli, ambos com experiência de terem apitado em Copas do Mundo. Pitana apitou a final do Mundial de 2018, na Rússia, entre França e Croácia. Ainda fará parte o brasileiro Sandro Meira Ricci.