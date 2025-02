Botafogo negocia com Hernán Crespo para o comando técnico

Crespo está com 49 anos e já passou pelo futebol brasileiro. Rubens Chiri / saopaulofc.net

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, negocia a contratação do técnico Hernán Crespo. O argentino está sem clube desde o final do ano passado, quando deixou o Al-Ain.

O proprietário do Glorioso entrou em contato com o ex-comandante do São Paulo de forma virtual, segundo o ge.globo.

A equipe carioca está sem técnico há mais de 50 dias, desde a saída de Artur Jorge.

Textor e Crespo discutiram o projeto esportivo e o salário do ex-jogador e da sua comissão técnica.

O presidente entrevistou vários técnicos renomados, incluindo Roberto Mancini e André Jardine.

As conversas com Mancini, porém, foram interrompidas por questões salariais.

Textor, presente no Brasil para questões do Botafogo, não definiu um prazo para concluir as negociações.

O objetivo é preparar a equipe para o Brasileirão, que começa em 29 de março. A equipe carioca é a atual campeã da competição

Carreira de Hernán Crespo como técnico

O argentino, que passou por grandes clubes do mundo como jogador, se tornou treinador pelo Modena, da Itália.

Em 2019, assumiu o Banfield e passou pelo Defensa y Justicia antes de chegar ao São Paulo.