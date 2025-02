Confira os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca 

Atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo terminou em 9º lugar e ficou fora inclusive da disputa do título simbólico da Taça Rio.

Datas

A previsão é de que os jogos de ida sejam disputados nos dias 1º e 2 de março, com a volta ocorrendo nos dias 8 e 9, em meio ao Carnaval e no mesmo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí.

Os semifinalistas

Flamengo

O Flamengo terminou na liderança, o que lhe garantiu o título da Taça Guanabara. A equipe do técnico Filipe Luís teve uma campanha de sete vitórias, dois empates e duas derrotas e terminou a fase classificatória com o melhor ataque (25 gols marcados) e a melhor defesa (cinco gols sofridos).

Volta Redonda

Fluminense

Com a obrigação de vencer para se classificar, o Fluminense passou trabalho para derrotar o rebaixado Bangu no domingo (23), no Maracanã, e garantir a terceira posição.

O tricolor das Laranjeiras saiu na frente, com um gol contra de Juan Sánchez, mas cedeu o empate, com gol contra do zagueiro Freytes, ainda no primeiro tempo.