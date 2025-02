Confira quem são os finalistas do Campeonato Mineiro

A primeira partida está prevista para 8 de março. Pedro Souza / Atlético / Divulgação

Os finalistas do Campeonato Mineiro foram definidos no último sábado (22), com a realização dos duelos de volta das semifinais. América e Atlético eliminaram Cruzeiro e Tombense, respectivamente, e confirmaram suas vagas à decisão.

Com os adversários definidos, a primeira partida está prevista para 8 de março, às 16h30min, no Mineirão. Enquanto o duelo decisivo ocorre no Independência, dia 15 de março, às 16h30min.

Como foram os jogos

O embate mais disputado, como era esperado, foi entre o Coelho e o Cabuloso. Após o empate em 1 a 1 no Mineirão, quem vencesse no Independência conquistaria um lugar na decisão. O resultado, porém, se repetiu, e a classificação teve de ser definida nos pênaltis.

Elizari, Barros, Jonathas e Marlon converteram para o América. Enquanto o goleiro Matheus Mendes defendeu a cobrança de William, e Marlon desperdiçou. Com isso, apenas Gabriel Barbosa e Matheus Henrique marcaram para o Cruzeiro, confirmando o avanço do Coelho, por 4 a 2.