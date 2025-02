O confronto entre Botafogo e Racing , válido pela volta da Recopa Sul-Americana , será às 21h30min desta quinta-feira (27) . A partida ocorre no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro.

Escalações para Botafogo x Racing

Onde assistir a Racing x Botafogo

Como foi o jogo de ida

No Argentina, o Racing venceu o Botafogo com autoridade pelo placar de 2 a 0 , e tem uma boa vantagem para o duelo da volta.

A equipe carioca não contava com Gregore, que estava suspenso por conta da expulsão na final da Libertadores do ano passado. O volante deve estar de volta no time para o confronto no Rio de Janeiro.