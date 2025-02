Grêmio assina venda de Nathan Fernandes para o Botafogo

O Grêmio assinou, nesta sexta-feira (14), a venda de Nathan Fernandes para o Botafogo . O jovem de 19 anos firmou vínculo com o clube carioca por cinco anos.

O negócio foi fechado por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões na conversão da moeda) — com mais 2,5 milhões em variáveis, bônus que inclui convocação para Seleção, títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Após retornar da Seleção, ele nem volta ao Tricolor: se apresenta já no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos com os novos companheiros.

Nathan Fernandes se recupera de lesão e será apresentado já na próxima semana pelo Botafogo, junto com o zagueiro Jair, que chega do Santos.

