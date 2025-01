Time de John Textor dá vexame e é eliminado por equipe da 5ª divisão na França

O início do ano não está sendo bom para John Textor. Um do times do empresário norte-americano, o Lyon, fracassou nesta quarta-feira e foi eliminado precocemente da Copa da França. Após empate no tempo normal em 2 a 2, a equipe caiu nos pênaltis, por 4 a 2, para o modesto Bourgoin-Jallieu, que disputa a Quinta Divisão do futebol francês.

A cidade de Bourgoin-Jallieu tem somente 30 mil moradores, aproximadamente. O Estádio Pierre Rajon, que abrigou o duelo de hoje pelas oitavas de final da Copa da França, pode receber até 10 mil torcedores. Com o palco lotado, os donos da casa inauguraram o marcador com o artilheiro da noite, Mehdi Moujetzky, aos 20 minutos do primeiro tempo.

O Lyon mostrou poder de reação e buscou a virada. Matic empatou ainda na etapa inicial e Mikautadze colocou os visitantes em vantagem aos 19 minutos do segundo tempo. Mas não houve muito tempo para comemorações. Moujetzky surgiu novamente para deixar tudo igual.

Herói da noite pelo pequeno time da cidade de Bourgoin-Jallieu, Moujetzky por pouco não inverteu papeis e se tornou o vilão. Ele perdeu seu pênalti, mas pôde vibrar dadas as falhas de Lacazette e Tolisso no começo da série, que determinaram a desclassificação do Lyon.

Nesta semana, Textor, que também é dono do Botafogo, se envolveu em uma polêmica ao criticar fortemente a atuação da Liga Francesa (LFP). Ele disse que o presidente da entidade, Vincent Labrune, se comportou como um "cachorrinho" durante as negociações de acordo de TV, mostrando obediência ao mandatário do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.