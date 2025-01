Swiatek atropela Raducanu e vai às oitavas do Aberto da Austrália

A polonesa Iga Swiatek se mostrou implacável neste sábado (18) contra a britânica Emma Raducanu, num jogo em que perdeu apenas um game e venceu por 6-1 e 6-0 se clasificando assim para as oitavas de final do Aberto da Austrália.

A número dois do mundo e quatro vezes campeã do Grand Slam, que nunca conquistou o título em Melbourne, superou a jovem britânica que em 2021 surpreendeu o mundo ao vencer o Aberto dos Estados Unidos vinda do qualifying.